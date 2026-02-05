Littelfuse reduce jornada laboral antes de la reforma federal en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - En un esfuerzo por mantenerse a la vanguardia en materia laboral, la empresa Littelfuse anunció que a partir de febrero iniciará con la reducción de la jornada laboral en sus operaciones, anticipándose a la implementación gradual de la semana de 40 horas en México.

Aunque la reforma laboral contempla que la reducción de la jornada se aplique de manera paulatina entre 2027 y 2030, la compañía decidió otorgar este beneficio a sus colaboradores desde inicios de 2026.

¿Qué declaró Alejandro Ruiz Rueda sobre la reducción de jornada?

Alejandro Ruiz Rueda, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) Coahuila Norte y directivo de la empresa, informó que Littelfuse es la primera organización de la región en adoptar esta medida. "Se está buscando tener una reducción al menos de 48 a 45 horas, para que empiecen ya a trabajar en la última semana de febrero con este patrón de jornada", explicó.

Posteriormente, precisó que más de 3 mil 600 trabajadores de Littelfuse verán reducida su jornada de 48 a 44 horas a partir de la última semana de febrero, como parte de un proceso gradual alineado con la reforma laboral aprobada el año pasado.

¿Cuál es el objetivo de la reducción de jornada en Littelfuse?

Ruiz Rueda destacó que la medida tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los trabajadores, al brindarles mayor tiempo libre, sin que ello represente una reducción salarial ni afecte la competitividad de la empresa. "Todo esto sin ninguna reducción de producción, que es algo bien importante de mencionar; continuaremos con los mismos volúmenes", puntualizó.

Littelfuse, dedicada a la manufactura de fusibles y controladores de protección eléctrica, cuenta con más de 42 años de operación en Piedras Negras y emplea a más de mil trabajadores en sus dos plantas instaladas en la ciudad.

¿Qué implicaciones tendrá la reducción de jornada para los trabajadores?

Si bien la empresa no ha informado sobre recortes de personal, se reconoció que los ajustes en los horarios podrían generar movimientos internos, al existir trabajadores con turnos preferenciales. Al respecto, la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi, señaló que antes de formalizar la reducción de la jornada, la empresa deberá alcanzar un acuerdo con los trabajadores a través del sindicato, el cual deberá firmarse y registrarse ante las autoridades laborales para que la medida tenga validez oficial.