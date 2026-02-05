San Valentín reactivará ventas tras la cuesta de enero en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El 14 de febrero representa uno de los primeros respiros económicos del año y marca el inicio de una recuperación gradual para el comercio local, tras la llamada "cuesta de enero", señaló Héctor Rodríguez López, economista y comerciante de la localidad.

El especialista explicó que el Día del Amor y la Amistad suele romper la racha negativa que enfrentan los negocios durante los primeros meses del año, al generar una mayor movilidad económica que se extiende hacia otras fechas clave del calendario.

Impacto en la comunidad

Indicó que esta dinámica se fortalece posteriormente con el periodo vacacional de Semana Santa y, más adelante, con el Día de las Madres, considerado una de las celebraciones de mayor impacto para diversos giros comerciales.

Rodríguez López precisó que, aunque el Día del Niño no representa un repunte significativo en comparación con otras fechas, el 10 de mayo resulta fundamental, particularmente para sectores como restaurantes, florerías y tiendas de regalos.

Retos económicos

Advirtió que, tras estas celebraciones, el comercio local vuelve a enfrentar meses complicados, situación que se ha visto agravada recientemente por las bajas temperaturas derivadas de la tormenta invernal registrada en días pasados, las cuales han influido en el comportamiento del consumo.

Finalmente, subrayó que, pese a los retos económicos, estas fechas permiten a los negocios mantener una estabilidad temporal y prepararse para los periodos de mayor dificultad a lo largo del año.