Menor intenta quitarse la vida en Secundaria Miguel Hidalgo de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Momentos de tensión se vivieron la mañana de este lunes en la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo, ubicada en la colonia Bravo, luego de que se reportara que una alumna intentó autolesionarse dentro del plantel.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 horas, cuando una estudiante alertó a personal docente que su compañera, identificada como Claudia Berenice "N", de 14 años y alumna de segundo grado, había manifestado su intención de hacerse daño y se dirigió a los baños con objetos punzocortantes.

El director de la institución, Alejandro Esquivel Alanís, informó que de inmediato se activó el protocolo correspondiente y se realizó el llamado al número de emergencias 911. A la llegada de las autoridades y cuerpos de auxilio, la menor presentaba lesiones superficiales en uno de sus brazos, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos del Cuerpo de Bomberos.

El directivo señaló que se dialogó con la estudiante; sin embargo, no expresó los motivos de su conducta. Indicó que la menor cuenta con antecedentes y se encuentra bajo tratamiento.

Asimismo, se notificó a sus familiares, como fue solicitado por la propia adolescente, y se informó que se brindará acompañamiento psicológico dentro del plantel, además de su canalización a las instancias correspondientes.

Si usted o alguien que conoce necesita apoyo emocional, puede comunicarse a la Línea de la Vida al 800 911 2000, disponible las 24 horas.