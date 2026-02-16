Arranca campaña binacional "Ama tu Corazón" para detectar hipertensión en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de detectar de manera oportuna casos de hipertensión y factores de riesgo cardiovascular, este lunes inició la campaña binacional "Ama tu Corazón", una jornada intensiva de toma de presión arterial y orientación en estilos de vida saludable.

La coordinadora de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 01, Priscila Hernández López, informó que la estrategia se desarrollará durante toda la semana en módulos instalados en centros de salud y hospitales de la Región Norte de Coahuila.

Explicó que personal médico y de enfermería realiza mediciones de presión arterial y aplica un cuestionario para identificar factores de riesgo como antecedentes familiares, alimentación inadecuada, sedentarismo, tabaquismo o sobrepeso.

"La finalidad es detectar a tiempo la hipertensión y brindar consejería sobre estilos de vida saludables. En caso de encontrar cifras elevadas, se orienta al paciente para que inicie seguimiento y tratamiento oportuno", señaló.

La funcionaria detalló que, aunque la toma de presión arterial es un servicio permanente en todas las unidades médicas, durante esta semana se intensifican las acciones para alcanzar a un mayor número de personas, especialmente entre adultos y población con mayor riesgo.

Los módulos están disponibles en todos los centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria 01, así como en hospitales de la región, donde además se proporciona información sobre alimentación balanceada y prevención de enfermedades cardiovasculares.

Hernández López subrayó que la campaña está dirigida a la población en general e hizo un llamado a acudir a revisión, aun cuando no se presenten síntomas.

