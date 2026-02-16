Riña familiar moviliza a cuerpos de emergencia en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una movilización de cuerpos de emergencia y autoridades se registró en un domicilio localizado en el cruce de Juan de la Barrera y Villa de Herrera, luego de que una mujer resultara con diversas lesiones.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria, mientras elementos policiacos tomaban conocimiento de los hechos.

Según la versión proporcionada por la afectada, las lesiones fueron consecuencia de una discusión sostenida con su suegra y su cuñada. Tras la valoración médica, se informó que no requería traslado hospitalario.

Finalmente, las autoridades le sugirieron acudir a la Fiscalía General del Estado de Coahuila para interponer la denuncia correspondiente y continuar con el proceso legal.

