Refuerzan vacunación casa por casa en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de alcanzar la cobertura universal, la Jurisdicción Sanitaria 01 puso en marcha esta semana una campaña intensiva de vacunación en municipios de la Región Norte, mediante brigadas casa por casa, ampliación de horarios y jornadas especiales en unidades médicas.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, Roberto Baeza Díaz, informó que por indicación del gobernador Manolo Jiménez Salinas y en coordinación con la Secretaría de Salud de Coahuila, se realizaron reuniones con responsables jurisdiccionales para fortalecer la estrategia y garantizar abasto suficiente de biológicos.

Precisó que en la Jurisdicción 01, con sede en Piedras Negras, ya se lleva a cabo un barrido en distintos sectores de la ciudad, apoyado por personal de enfermería recientemente contratado para ampliar la cobertura.

"La respuesta de la ciudadanía ha sido muy buena. Tan sólo la semana pasada superamos las mil 100 vacunas aplicadas y contamos con insumo suficiente para dar continuidad a esta campaña", señaló.

Acciones de la autoridad

Como parte de las acciones prioritarias, se extenderán los horarios de atención en diversas unidades médicas. Entre ellas, el Centro de Salud Mundo Nuevo y el de Villa de Fuente operarán hasta las 18:00 horas.

Además, habrá turno vespertino en los municipios de Nava y Villa Unión, así como módulos permanentes en hospitales generales como el Hospital General Dr. Salvador Chavarría y el Hospital General de Allende.

Detalles confirmados

Baeza Díaz subrayó que durante la presente semana se prevé incrementar el número de aplicaciones, en especial en niñas, niños y personas que necesiten completar esquemas.