Se planta frente a Presidencia y acusa agresión del Alcalde Jacobo Rodrígez

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Mario de Jesús Baires Ayala se manifestó este lunes frente a la Presidencia Municipal para exigir al alcalde Jacobo Rodríguez la reparación del daño por presuntas agresiones que, asegura, sufrió él y miembros de su comité a manos de policías municipales el 2 de septiembre del año pasado.

El inconforme afirmó que ha agotado instancias legales y de derechos humanos sin obtener respuesta favorable, por lo que decidió acudir públicamente a reclamar justicia.

"Me mandó a golpear para quitarme un proyecto de vivienda que traigo. Nos secuestraron, nos ultrajaron y metieron a la cárcel al comité", declaró.

Baires Ayala sostuvo que existe una denuncia formal ante el Ministerio Público por secuestro y lesiones, identificada como expediente 0093/206, con Número Único de Caso (NUC) 5941526 del año pasado. Afirmó que la carpeta de investigación continúa en integración y que se encuentra en espera de que se gire una orden de aprehensión.

El manifestante aseguró que, a raíz de la agresión, fue hospitalizado y sometido a una cirugía mayor por lesiones internas. "Me tuvieron que poner intestinos de plástico porque me los reventaron y se contaminaron", expresó al mostrar la cicatriz de la operación.

Indicó que también acudió ante un juez federal para solicitar que no se otorgue ningún amparo que, dijo, pudiera frenar el avance del proceso.

Acciones de la autoridad

Durante su protesta, Baires Ayala vinculó el conflicto con un proyecto de vivienda relacionado con el programa federal anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que contempla la construcción de viviendas en todo el país.

Aseguró que su propuesta buscaba identificar a personas en situación vulnerable para acceder a vivienda, pero denunció que fue desplazado del esquema y que se añadieron requisitos que redujeron el número de beneficiarios.

Asimismo, acusó a una funcionaria local de utilizar programas sociales con fines electorales, al considerar que se promueven apoyos entre simpatizantes políticos. "Las casas no vienen para regalarlas a los apoyadores de campaña, vienen para la gente más necesitada", sostuvo.

Detalles confirmados

El manifestante advirtió que continuará con acciones públicas hasta obtener, dijo, una reparación del daño y el reconocimiento de los hechos que denuncia.