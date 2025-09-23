Amenaza a primaria de Eagle Pass desata movilización policial

EAGLE PASS, TEXAS. – Una llamada al 911 alertando sobre una posible amenaza de tirador activo en la Escuela Primaria Armando Cerna provocó este martes una rápida movilización por parte del Departamento de Policía de Eagle Pass, aunque la situación ya había sido informada previamente a las autoridades escolares.

La jefa de policía Amy González confirmó que, aunque la corporación no fue notificada desde el inicio, se actuó con celeridad para garantizar la seguridad de estudiantes, personal y comunidad escolar.

Por su parte, Samuel Mijares, superintendente del Distrito Escolar Independiente de Eagle Pass, explicó que el incidente se originó desde la tarde del lunes 22 de septiembre, cuando se encontraron dos notas con amenazas dentro de un salón de clases.

La mañana del martes, un padre de familia alertó a la policía, lo que detonó el despliegue de seguridad. Sin embargo, Mijares aseguró que el distrito ya había iniciado una investigación interna sobre el estudiante involucrado y sus posibles motivaciones.

"Aunque se tratara de una broma o solo de un pedazo de papel, el distrito toma muy en serio cualquier tipo de amenaza", enfatizó el superintendente.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el menor involucrado enfrentará sanciones escolares o legales, pero tanto el distrito como la policía reiteraron su postura de cero tolerancia frente a cualquier amenaza dentro del entorno educativo, real o no.