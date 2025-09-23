Envían a prisión a joven acusado de asalto violento en OXXO de Las Argentinas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Edgar Eduardo N., de 23 años, fue ingresado de manera formal al centro penitenciario de Piedras Negras, luego de incumplir las condiciones impuestas por un juez tras ser acusado de un asalto violento a una tienda Oxxo ubicada en la colonia Las Argentinas.

Según informó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, en un inicio se le habían otorgado medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, pero al no respetarlas, el juez determinó su modificación inmediata.

La nueva resolución judicial establece que el acusado deberá permanecer en prisión preventiva durante los próximos dos meses, plazo fijado para el cierre de la carpeta de investigación.

Además, Gómez Rodríguez reveló que se investiga si Edgar Eduardo N. está vinculado a otros atracos registrados en la ciudad. De confirmarse, podría enfrentar más procesos penales por su presunta participación en otros delitos.