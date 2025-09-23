Anuncian el inicio de campaña de vacunación contra la influenza en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Jurisdicción Sanitaria número 01 tiene previsto arrancar el próximo 13 de octubre la temporada de vacunación 2025–2026 contra la Influenza, aunque aún no se cuenta con las dosis físicamente disponibles, informó Aída Lumbreras Rocha, coordinadora del Programa de Vacunación Universal (PRO-VAC).

La funcionaria explicó que la campaña iniciará con los grupos vulnerables, tales como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y personal de salud, antes de extenderse al resto de la población.

"Estamos a la espera de recibir el biológico en las próximas semanas. Una vez que llegue, se definirá la meta de cobertura para esta temporada", señaló Lumbreras Rocha.

La coordinadora también advirtió que, con el cambio de clima, se incrementan las infecciones respiratorias, por lo que llamó a la población a vacunarse a tiempo.

Lumbreras destacó que en los últimos años ha aumentado la aceptación hacia la vacuna, a diferencia de ciclos anteriores.

"Al principio mucha gente no quería vacunarse por el mito de que la enfermedad sería más fuerte. Hoy, afortunadamente, eso ha cambiado", agregó.

La campaña de vacunación se desarrollará en centros de salud y módulos itinerantes, y se mantendrá activa durante toda la temporada invernal.