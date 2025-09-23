Investigan la identidad de mujer hallada ahogada en el río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una mujer fue encontrada sin vida en el río Bravo, a la altura del sector Las Adjuntas, en la colonia Presidentes, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado. Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar.

El hallazgo fue reportado la tarde del lunes, lo que movilizó a cuerpos de rescate y a la Agencia de Investigación Criminal, quienes lograron recuperar el cuerpo del afluente.

De acuerdo con la necropsia de ley, la causa de muerte fue asfixia por sumersión, y no se encontraron huellas de violencia. La mujer vestía una blusa negra y pants gris al momento de su localización.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el cuerpo está bajo resguardo del Servicio Médico Forense (SEMEFO), en espera de que algún familiar lo reclame. También confirmó que la investigación sigue abierta y que se revisa información para confirmar su identidad, sin descartar que pudiera tratarse de una persona migrante.