Alcalde de Piedras Negras justifica silencio tras detención de policías municipales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras la detención de una oficial en activo y una cadete de la Policía Municipal por presunta posesión de narcóticos, el alcalde Jacobo Rodríguez justificó su silencio público, argumentando que fue por solicitud expresa de la Fiscalía General del Estado.

Ambas mujeres fueron detenidas el 4 de septiembre durante un cateo, aunque la información apenas trascendió el lunes 22, cuando el caso se hizo público.

Durante su conferencia matutina, el edil leyó un comunicado desde su teléfono celular, en el que intentó deslindar a su administración de los hechos y acusó a medios de comunicación de generar un "golpe mediático" contra su gobierno.

En contraste, Rodríguez destacó una inversión de 44 millones de pesos en equipamiento policial desde enero, que incluye 35 millones en patrullas y 2.6 millones en armamento.

"Hoy tenemos más de 40 patrullas, cuando antes no había más de 10", afirmó, sin referirse a protocolos internos para evitar infiltración del crimen organizado.

Cuestionado sobre el riesgo de infiltración, el alcalde minimizó el caso, al calificarlo como un "tema familiar", ya que las dos detenidas son parientes, y su abuela también fue arrestada, aunque posteriormente liberada.

Pese a ello, reconoció que no se abrió ninguna investigación interna y no anunció medidas concretas para reforzar los filtros de ingreso o permanencia en la corporación policial.

El caso ha generado inquietud en la ciudadanía, especialmente entre organizaciones que exigen transparencia, depuración y control sobre los cuerpos de seguridad pública.