Amenaza en redes moviliza a policías en el CBTis 34; la supuesta pelea nunca ocurrió

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una amenaza difundida en redes sociales sobre una presunta pelea a navajazos en el CBTis 34 movilizó este martes a elementos policiacos, aunque el supuesto enfrentamiento nunca ocurrió.

La alerta surgió luego de que un perfil anónimo publicara el lunes, en un bazar de Facebook, un mensaje dirigido a padres de familia en el que advertía sobre una presunta riña entre estudiantes dentro de la institución.

Ante la publicación, elementos policiacos acudieron a primera hora al CBTis 34 para reforzar la vigilancia. Después de permanecer varios minutos en el lugar y no detectar alguna situación de riesgo, los agentes se retiraron, aunque mantuvieron recorridos esporádicos en los alrededores.

La movilización por la amenaza

Horas más tarde se registró una segunda movilización, luego de que circulara otra convocatoria, también anónima, para que madres y padres de familia acudieran a las 10:30 horas frente al plantel y exigieran acciones por la pelea entre estudiantes difundida días antes.

La protesta tampoco se concretó. A la hora señalada no acudieron padres ni madres de familia y las actividades escolares continuaron con normalidad.

Consecuencias para los estudiantes

Los dos estudiantes involucrados en la pelea grabada en los pasillos ya fueron identificados y permanecen suspendidos durante cinco días.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador del Ministerio Público, confirmó que la Policía Cibernética detectó la publicación relacionada con la supuesta riña y que elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al plantel para verificar la situación.

Tras la revisión, la amenaza fue descartada como una falsa alarma, sin que se registrara el enfrentamiento anunciado ni algún otro incidente relacionado con la convocatoria difundida en redes sociales.