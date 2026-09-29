Suspenden a dos alumnos del CBTIS 34 tras pelea difundida en redes

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Dos alumnos del CBTIS 34 fueron suspendidos durante cinco días luego de protagonizar una pelea dentro del plantel, cuyo video fue difundido posteriormente en redes sociales.

Fernando Balderas Méndez, director del CBTIS 34, informó que la institución citó a los padres de familia de ambos estudiantes y aplicó la medida disciplinaria correspondiente.

El directivo señaló que uno de los principales problemas derivados de este tipo de incidentes es la difusión en redes sociales de imágenes o videos de menores de edad.

Explicó que el plantel ha recibido capacitación de personal de la Fiscalía en materia de ciberseguridad y sobre las implicaciones legales de publicar fotografías o videos de menores sin la autorización correspondiente.

"Es muy complicado poder decir quién grabó, quién lo grabó, quién lo está publicando. La Policía Cibernética está investigando", señaló.

Balderas Méndez aclaró que el uso de teléfonos celulares no está prohibido dentro del CBTIS 34, debido a que los dispositivos forman parte de algunas actividades académicas, como consultas, acceso a códigos QR y utilización de herramientas digitales.

Precisó que la restricción federal sobre teléfonos celulares corresponde actualmente al ámbito de educación básica, mientras que en el nivel medio superior se busca que estos dispositivos sean utilizados de manera adecuada.

Añadió que el plantel cuenta con autorización de los padres de familia para utilizar imágenes de los estudiantes en actividades académicas, deportivas y culturales, pero no para su difusión indiscriminada.

El director llamó a los padres de familia a mantenerse atentos a la conducta de sus hijos y a las situaciones que enfrentan fuera del plantel.

Señaló que, de acuerdo con información difundida en redes sociales, la diferencia entre los estudiantes habría comenzado fuera de la escuela y posteriormente se trasladó al entorno escolar. No obstante, indicó que la institución se concentra en atender el incidente ocurrido dentro del plantel.

Balderas Méndez sostuvo que la escuela tiene la responsabilidad de instruir y acompañar a los jóvenes, pero señaló que la formación en valores y la conducta también involucran al entorno familiar.

Recordó que los estudiantes pasan una parte importante de su tiempo fuera de la escuela, por lo que pidió a las familias recurrir a las instituciones de apoyo disponibles para atender situaciones relacionadas con adolescentes.

Entre ellas mencionó el Centro de Atención al Adolescente (CAD), la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), así como los sistemas DIF estatal y municipal.

Ante la difusión del video, el director pidió no perder de vista las actividades académicas y formativas que desarrolla el CBTIS 34.

Informó que el plantel cuenta actualmente con una matrícula de aproximadamente mil 820 estudiantes, alrededor de 100 más que el ciclo anterior, y destacó que la institución cumple 54 años de servicio a Piedras Negras y la región.

También resaltó la participación de la Banda de Guerra en actividades realizadas en San Antonio, Texas, así como la jubilación de dos trabajadoras con una amplia trayectoria dentro de la institución.

Asimismo, explicó que durante este ciclo escolar comenzó la implementación del proyecto denominado Ecosistemas del Bienestar, mediante el cual los estudiantes participan en cuatro fraternidades identificadas como Agua, Tierra, Fuego y Aire, con proyectos sociales dirigidos a la comunidad.

Balderas Méndez reiteró que el plantel mantiene abiertos sus canales de atención para los padres de familia y que continuará aplicando los protocolos de seguridad correspondientes para estudiantes, docentes y personal administrativo.