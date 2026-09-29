Lanza Jacobo acusaciones y reta a debate: Señala a Ruiz y Villarreal rumbo a 2027

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Durante una transmisión en vivo desde la Ciudad de México, el alcalde Jacobo Rodríguez lanzó acusaciones contra la subsecretaria de Gobierno, Sonia Villarreal, y el diputado local Guillermo "Memo" Ruiz, a quienes ubicó como parte de un supuesto "dúo dinámico" que, según afirmó, buscaría competir por la Presidencia Municipal en 2027.

Sin presentar documentación que sustentara sus señalamientos, Rodríguez acusó a Ruiz de haber llegado al Congreso mediante la compra de votos y lo responsabilizó de un supuesto quebranto financiero del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento durante el periodo en que estuvo al frente del organismo.

También cuestionó a Villarreal, a quien señaló de haber recibido instrucciones para no trabajar con él, y criticó su desempeño como alcaldesa de Piedras Negras.

El alcalde se refirió además al reciente evento encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en el que se anunciaron inversiones para Piedras Negras, y afirmó que no fue invitado.

Rodríguez acusó también al Congreso del Estado de obstaculizar la desincorporación de terrenos municipales destinados a la construcción de dos guarderías del IMSS.

Aseguró que el Ayuntamiento tuvo que repetir el procedimiento para que los predios pudieran ser entregados al instituto, al señalar que el trámite inicial no se realizó correctamente.

El edil cuestionó asimismo a legisladores por el sentido de sus votos y afirmó que algunos han obstaculizado proyectos municipales.

Acciones de la autoridad

El tono de la transmisión se elevó cuando Rodríguez respondió a comentarios de usuarios que cuestionaban sus dichos o su Administración.

"Ya están aquí comentando los bots del PRI. Saludos, cobardes", expresó el alcalde.

A lo largo del en vivo, Rodríguez respondió a algunos mensajes con descalificaciones e insultos, expresiones que quedaron registradas en la propia grabación.

La transmisión incluyó además una defensa de los resultados de su Administración y de las acciones realizadas durante su gestión.

Detalles confirmados

En la parte final de la transmisión, Rodríguez volvió a retar a Guillermo Ruiz a un debate y aseguró estar dispuesto a enfrentarse no solo al diputado, sino también a Sonia Villarreal y a otros integrantes del PRI.

"Los dos contra mí", planteó el alcalde, al señalar que acudiría solo al encuentro.

Rodríguez cerró la transmisión insistiendo en que su Gobierno ha logrado mejores resultados que las Administraciones anteriores y afirmó que Piedras Negras es "número uno" en todo.