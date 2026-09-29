Salud fumigará 10 jardines de niños y aplicará abate en cuatro colonias

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Secretaría de Salud (SS) de Coahuila realizará durante esta semana acciones de fumigación en 10 jardines de niños y aplicará abate en cuatro colonias de Piedras Negras, como parte de las labores de prevención y control del mosquito.

Juan Roberto Baeza Díaz, titular de la Jurisdicción Sanitaria 01 en Piedras Negras, informó que ya fue establecida la calendarización de las acciones que se desarrollarán durante la semana.

Señaló que la dependencia notificó a la Secretaría de Educación sobre las fechas programadas para acudir a los planteles educativos y realizar las labores de fumigación.

Acciones de la autoridad

Las acciones forman parte de los trabajos que mantiene la Secretaría de Salud en el municipio para atender las zonas consideradas dentro de su programación operativa.

Baeza Díaz indicó que el personal de la Jurisdicción Sanitaria 01 acudirá conforme al calendario establecido para realizar las labores correspondientes, tanto en instituciones educativas como en las colonias contempladas.