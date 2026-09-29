Hospital General de Piedras Negras proyecta activar un tercer quirófano

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" cerrará el año con un incremento en sus servicios médicos y proyecta ampliar su capacidad quirúrgica con la activación de un tercer quirófano, informó su director, Agustín Aguilar Rodríguez.

El médico señaló que el hospital se encuentra recopilando las estadísticas correspondientes al año, entre las que destacan mil 220 ultrasonidos generales, además de mil 440 estudios realizados a pacientes embarazadas.

A esta actividad se suman cerca de 500 tomografías practicadas durante el año y 410 tamices metabólicos aplicados a recién nacidos como parte de los programas de detección oportuna de alteraciones.

Aguilar Rodríguez explicó que cada tamiz metabólico representa un costo aproximado de entre mil 500 y mil 800 pesos, por lo que el volumen de estudios realizados también representa un beneficio para las familias atendidas en el hospital.

En materia quirúrgica, destacó que la incorporación de nuevas especialidades, entre ellas neurocirugía y cirugía maxilofacial, ha permitido ampliar la capacidad de atención del Hospital General.

El director agregó que durante el año se han aplicado 3 mil 558 vacunas a pacientes atendidos en la institución.

Acciones de la autoridad

Como parte del proyecto de crecimiento para el próximo año, el hospital trabaja en la habilitación de un tercer quirófano.

Aguilar Rodríguez informó que desde el año pasado se realizaron gestiones ante la Secretaría de Salud para obtener nuevo equipamiento y que ya fueron entregadas varias lámparas quirúrgicas.

Además, está pendiente la llegada de una nueva mesa de quirófano, con la que se pretende completar el equipo necesario para poner en funcionamiento el espacio, actualmente subutilizado.

"Esperemos que en los próximos meses del siguiente año ya tengamos listo ese nuevo beneficio", señaló.

La ampliación permitiría al hospital pasar de dos a tres quirófanos activos, con lo que aumentaría su capacidad para atender procedimientos quirúrgicos y ampliar su cartera de servicios.

Detalles confirmados

El director reconoció que la apertura de un nuevo quirófano también implicará fortalecer la plantilla de especialistas.

Explicó que actualmente la mayoría de los turnos y especialidades se encuentran cubiertos, aunque las vacaciones, incapacidades y otras incidencias del personal pueden generar ausencias temporales.

Por ello, dijo, el hospital mantiene la búsqueda de médicos y la posibilidad de incorporar personal que cumpla con los requisitos para integrarse a la institución.

Aguilar Rodríguez señaló que el objetivo es mantener la cobertura de los servicios y responder al crecimiento de la demanda de atención médica en Piedras Negras.