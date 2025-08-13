Anuncia Fiscalía continuidad y aumento de cateos en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – Los recientes cateos efectuados en la ciudad forman parte de las acciones implementadas por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, como resultado del acercamiento con la ciudadanía para recibir denuncias y actuar contra delitos como la venta de droga.

Así lo informó el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, quien detalló que estas intervenciones se realizarán con mayor frecuencia para el esclarecimiento de carpetas de investigación.

"En aquellos expedientes que lo ameriten, se actuará conforme a la ley", señaló el funcionario, quien añadió que se trabaja en cada una de las denuncias existentes en la ciudad, con el objetivo de concluirlas con personas detenidas, cuando sea procedente.