Roban con arma blanca una tienda Oxxo en colonia Palmas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un sujeto armado con un cuchillo asaltó una tienda de conveniencia Oxxo en Piedras Negras, de donde se llevó dinero en efectivo y mercancía.

De acuerdo con la denuncia presentada por los representantes legales del establecimiento, el hombre ingresó al local ubicado en la avenida Auditorio de la colonia Palmas, donde amagó al cajero para apoderarse de 700 pesos y varios artículos, retirándose rápidamente del sitio.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, confirmó que se abrió una carpeta de investigación tras la querella presentada y que agentes de la Agencia de Investigación Criminal ya trabajan en las diligencias correspondientes.