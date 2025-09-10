Intervienen tras corte de luz en escuela Vicente Guerrero por ADEUDO MILLONARIO

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Secretaría de Educación de Coahuila gestiona ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la regularización del servicio eléctrico de la escuela primaria Vicente Guerrero, ubicada en la colonia San Joaquín de Piedras Negras, luego de que este martes el plantel quedara sin energía debido a multas acumuladas que ascienden a casi 400 mil pesos.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el problema se arrastra desde hace años, ya que solo una parte del plantel estaba conectada de manera legal al medidor, mientras que el resto obtenía electricidad directamente de las líneas de la CFE.

El origen de la irregularidad se remonta a una sobrecarga eléctrica que dañó el cableado. Durante la reparación, se dividió el sistema en dos líneas, pero una quedó conectada al transformador exterior, situación que derivó en el señalamiento de la paraestatal.

Benito Luis Costilla, director de Servicios Regionales Educativos en Piedras Negras, confirmó que recibió un oficio de la CFE notificando el adeudo.

"Desde esa fecha se envió ya al Jurídico de la Secretaría de Educación, ya lo estaba viendo Finanzas, entonces yo creo que debe quedar resuelto entre hoy y mañana ese caso", explicó.

Sobre el desarrollo de las clases, Costilla indicó que serán las autoridades del plantel quienes decidan si los estudiantes deberán continuar a distancia, aunque confió en que el problema quedará solucionado sin mayores repercusiones para el calendario escolar.