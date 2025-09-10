Un total de 25 personas se han quitado la vida este año en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Fiscalía General de Justicia informó que, durante el presente año, se han registrado 25 suicidios en el municipio de Piedras Negras.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, detalló que la mayoría de los casos se consumaron por ahorcamiento, mientras que en dos expedientes las víctimas se privaron de la vida mediante lesiones autoinfligidas.

"En las investigaciones en las que ha tomado conocimiento la policía, solo una mujer ha decidido quitarse la vida; el resto son hombres, entre ellos un menor de tan solo 16 años de edad", señaló Gómez Rodríguez.

El funcionario añadió que el rango de edad más frecuente entre las víctimas oscila entre los 20 y 50 años, aunque destacó el caso del adolescente por su juventud.

Asimismo, indicó que los principales factores que influyen en estas decisiones fatales son la depresión, rupturas sentimentales y el alto consumo de drogas, entre otros.