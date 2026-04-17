Deja dos lesionadas aparatosa volcadura en Villa de Fuente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche del miércoles, luego de que dos jóvenes resultaran lesionadas tras la volcadura de un vehículo en el bulevar Mendoza Berrueto, a la altura del puente de Villa de Fuente.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil Nissan March terminó volcado sobre su costado izquierdo, después de que la conductora perdiera el control debido al exceso de velocidad, impactando contra el camellón central y varios señalamientos viales.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención a Shaila Hernández, de 21 años, quien presentaba golpes en diversas partes del cuerpo y crisis nerviosa.

En tanto, la conductora Lizeth Hernández, de 27 años, quedó prensada dentro del vehículo, por lo que fue necesario el uso de equipo hidráulico por parte de elementos de Protección Civil y Bomberos para lograr su rescate.

Una vez liberadas y estabilizadas, ambas mujeres fueron trasladadas a la Clínica Hospital del Magisterio, donde permanecen bajo observación médica para descartar lesiones de gravedad.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente, el cual fue consignado ante las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades, debido a los daños ocasionados al municipio.