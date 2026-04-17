Investigan aborto forzado en Allende

ALLENDE, COAH.- Autoridades ministeriales investigan un presunto caso de aborto forzado, luego de que una joven de 23 años ingresara al Hospital General de Allende con complicaciones derivadas de un embarazo de 17 semanas, en un hecho que podría encuadrarse como violencia contra la mujer.

La afectada, identificada como Lucinda Elizabeth "N", fue trasladada durante la madrugada del jueves tras presentar un deterioro en su estado de salud. Después de ser atendida, médicos confirmaron que sufrió un aborto incompleto, aunque su condición se reporta como estable.

¿Cómo ocurrió el hecho?

De acuerdo con las primeras indagatorias, elementos de la Agencia de Investigación Criminal se entrevistaron con la joven, quien señaló que su pareja, José Eduardo "N", de 26 años, presuntamente le habría administrado medicamento sin su consentimiento.

Según su testimonio, la mujer se encontraba adormecida al momento de los hechos, tras lo cual comenzó a presentar malestar físico que derivó en su traslado al hospital.

Acciones de la autoridad

Ante la gravedad del señalamiento, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen elementos suficientes para configurar un delito.

El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que, como parte del proceso, se realizarán peritajes médicos, entrevistas y análisis del expediente clínico, a fin de establecer responsabilidades.

Asimismo, el caso fue canalizado al Centro de Empoderamiento de la Mujer, instancia que participará en las investigaciones y brindará acompañamiento a la víctima durante el proceso legal.

Impacto en la comunidad

El hecho ha generado preocupación en la comunidad, al tratarse de un posible caso de violencia contra la mujer, por lo que autoridades reiteraron que se dará seguimiento puntual hasta esclarecer las circunstancias.

Finalmente, se indicó que las indagatorias continúan abiertas y será conforme avancen las diligencias cuando se determine la situación legal del señalado.