Moviliza cateo a fuerzas estatales y federales en colonia Mundo Nuevo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo encabezado por un grupo especial de la Fiscalía General del Estado (FGE) generó movilización la noche del miércoles en la colonia Mundo Nuevo, donde se ejecutó una orden de cateo en un domicilio.

La intervención se realizó en un inmueble ubicado sobre la calle Zuazua, a la altura de Padre de las Casas, y se prolongó por cerca de una hora, con presencia de diversas corporaciones.

Durante el despliegue, elementos del Ejército Mexicano brindaron resguardo perimetral a los agentes estatales, como parte del protocolo de seguridad implementado en este tipo de diligencias.

De acuerdo con información recabada, el operativo no está relacionado con investigaciones por trata de personas ni con el reciente aseguramiento de armas de fuego en la región, descartando vínculos directos con esos hechos.

Aunque el inmueble no fue asegurado al concluir la acción, trascendió que el sitio podría haber sido utilizado como una posible casa de seguridad para migrantes, en una zona donde, pese a la disminución del flujo, continúan las indagatorias.

Autoridades indicaron que las investigaciones derivan de líneas de trabajo originadas en la capital del estado, por lo que no se descarta la realización de nuevos operativos en la región norte.

El despliegue forma parte de las acciones para detectar y desarticular posibles actividades ilícitas, en coordinación con instancias estatales y federales.

Finalmente, se espera que en los próximos días la Fiscalía amplíe la información sobre los resultados de esta diligencia y el avance de las investigaciones relacionadas.