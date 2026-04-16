Yarabi Yanitzi Salazar Almanza celebra sus 17 años con emotivo festejo familiar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Yarabi Yanitzi Salazar Almanza celebró sus 17 años en compañía de su familia y amigos cercanos, en un festejo íntimo realizado en su hogar.

Celebración íntima en familia

Uno de los momentos más especiales de la velada fue la serenata con mariachi que le ofreció su novio, Pedro Alexander, quien la sorprendió y llenó de emoción durante la celebración.

Agradecimiento de la festejada

La festejada expresó sentirse agradecida por las muestras de cariño recibidas en esta fecha tan significativa.

La reunión transcurrió en un ambiente familiar, donde los invitados compartieron con Yarabi este momento especial, rodeado de afecto y buenos deseos.