Quedó en libertad migrante y taxista detenidos tras riña en el centro de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La disputa entre un chofer de la línea de taxis Águilas y un migrante hondureño, ocurrida en la colonia Mundo Nuevo, no llegó a mayores en el ámbito legal, luego de que ambas partes optaran por resolver el conflicto mediante un acuerdo.

¿Cómo ocurrió la disputa?

El incidente se originó a partir de un problema personal, presuntamente motivado por celos, ya que el extranjero habría señalado al conductor como posible pareja sentimental de su mujer, lo que derivó en la confrontación.

Tras ser asegurados, ambos involucrados fueron valorados por personal médico, determinándose que las lesiones sufridas no ponían en riesgo su vida, situación que permitió encauzar el caso por la vía de mecanismos alternativos.

Acciones de la autoridad

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que, al tratarse de conductas tipificadas como amenazas y lesiones simples, la legislación contempla la posibilidad de acuerdos entre las partes, lo que en este caso se concretó.

Con ello, ambos recuperaron su libertad bajo ciertas medidas, dándose por finalizado el proceso correspondiente.