Fiscalía apelará liberación de menores implicados en caso de abuso a alumna del CBTis 34

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía General de Justicia informó que presentará un recurso de apelación luego de que un juez para adolescentes ordenara la liberación de dos jóvenes implicados en un caso de abuso sexual contra una estudiante del CBTis 34.

La Fiscalía General de Justicia apela la decisión del juez

Los señalados, Yeshua N y Diego N, ambos de 17 años, fueron llevados ante la autoridad judicial el fin de semana como parte del proceso iniciado por la denuncia de una alumna de 16 años, quien los acusó de haberla agredido sexualmente el pasado mes de noviembre. No obstante, el juez determinó que no había elementos suficientes para mantenerlos detenidos.

Acciones de la Fiscalía para fortalecer el caso

La Fiscalía, a través del coordinador de Ministerios Públicos, Francisco Rodríguez Carranco, anunció que ya trabajan en la apelación y en el fortalecimiento del expediente. "Estamos reuniendo más datos de prueba para solicitar nuevamente una orden de detención contra los presuntos responsables", declaró el funcionario.