Cae en prisión joven acusado de robo y choque de auto en Los Laureles

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un hombre identificado como Ángel Arturo N, de 27 años, quedó formalmente internado en el Centro Penitenciario de Piedras Negras después de su detención por el robo y posterior choque de un automóvil Volkswagen Passat 2019 en la colonia Los Laureles.

Detalles confirmados

En la audiencia inicial, el juez consideró suficientes las pruebas presentadas y dictó la vinculación a proceso, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El acusado permanecerá recluido durante los próximos dos meses, plazo fijado para el cierre de la indagatoria y la celebración de la siguiente audiencia.

Acciones de la autoridad

Autoridades señalaron que el individuo continúa siendo investigado por su posible participación en otros robos de vehículos. Si se confirma su relación con esos casos, será puesto a disposición del juez para enfrentar más procesos penales.