Analiza FGE videos y testimonios tras muerte de motociclista en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La motociclista Cinthia Sarabia Vela, de 33 años, murió de forma instantánea al ser impactada por una camioneta Dodge Durango color blanco, conducida por un militar identificado como Omar "N", en un accidente ocurrido en la colonia Praderas.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el conductor quedó consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, mientras continúan las investigaciones.

"Revisamos grabaciones de un comercio cercano, además de testimonios y el peritaje realizado en el lugar. Con ello determinaremos responsabilidades y avanzaremos en la conclusión de la carpeta", señaló Rodríguez Ríos.

Acciones de la autoridad

Los indicios preliminares señalan que la víctima habría rebasado a otros vehículos e intentado incorporarse a la carretera cuando fue alcanzada por la camioneta.

La Fiscalía dispone de 48 horas para definir la situación legal del imputado. Asimismo, se esperan los resultados de la necropsia, los cuales permitirán establecer la causa oficial del fallecimiento antes de concluir el expediente.