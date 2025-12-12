Enriquece alcalde Jacobo Rodríguez a empresas FAMILIARES; desvío de 46 MDP

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Más de 46 millones de pesos de fondos federales trianguló el alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González durante su primer año de gobierno para beneficiar a una red de empresas fachada de nueva creación vinculadas directamente a su familia.

De acuerdo con una investigación de Demos Diarios, realizada por el reportero Efraín González, el Ayuntamiento ha canalizado fondos federales a un entramado empresarial integrado por EC Design, Aikín y la concretera operada bajo el nombre comercial Arco, cuyos propietarios —documentalmente— son el padre, la madre y el tío del presidente municipal, además de otros parientes por afinidad.

La investigación de Demos Diarios revela el desvío de fondos federales.

El mecanismo consiste en adjudicar los principales contratos municipales a EC Design México S.A. de C.V., que a su vez se abastece de la concretera Arco, fachada operada por Aikín, empresa propiedad de Carlos Jacobo Rodríguez Santos, Eufrasio Rodríguez Santos y Anabel González Flores, padres y tío del Edil. En conjunto, ambas compañías concentran contratos que suman 46 millones de pesos, incluidos 39 millones en fondos federales del DIF Nacional destinados al asilo de ancianos "Tu Nueva Historia".

La operación se hizo visible a mitad de 2025 cuando vecinos de la zona Nava–Piedras Negras detectaron la instalación repentina de una planta concretera rotulada como Arco sobre el bulevar Venustiano Carranza. La aparición de la planta generó quejas por contaminación, afectaciones respiratorias y desplazamiento de familias, al tiempo que su flotilla comenzó a abastecer de manera inmediata la construcción del nuevo asilo financiado por la Federación.

Empresas familiares de Carlos Jacobo Rodríguez concentran contratos millonarios.

Pese a operar bajo el nombre Arco, los recibos y facturas por la venta de concreto son emitidos por Aikín, e incluso se entregan en una agencia automotriz propiedad de la familia Rodríguez. El acta constitutiva de Aikín confirma que se trata de una empresa familiar, mientras que Arco no existe en el registro público, por lo que su operación se considera parte de una estructura simulada.

Paralelamente, la empresa EC Design —propiedad de Edgar Cárdenas Peña, concuño de Efrén Rodríguez González, hermano del alcalde— ha recibido cuatro contratos municipales en 2025: 29.9 millones por la obra del asilo, 4 millones adicionales para la misma construcción, 5.5 millones para una línea de agua en El Cenizo, 5.9 millones para una plaza en la colonia San Ramón.

Regidores de Morena exigen acciones legales ante el conflicto de interés.

Regidores de Morena como Juan Carlos Hernández y Juan Carlos Álvarez, exigieron que se proceda penalmente ante la evidencia de que el dinero federal está siendo desviado a familiares del Edil, lo que constituye un "claro conflicto de interés".

Aunque los contratos permanecen vigentes, la mayoría de las obras no han sido entregadas ni auditadas, incluido el asilo que recibe recursos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.