Advierten sobre riesgo de quemaduras en menores por uso de calentadores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El uso de calentadores, estufas y anafres dentro del hogar incrementa el riesgo de quemaduras e incendios, especialmente en menores, advirtió el doctor Antonio Pulido Jáquez, coordinador de Infancia y Adolescencia de la Jurisdicción Sanitaria 01.

Pulido explicó que los calentadores de aceite, de barras eléctricas o de gas representan un peligro cuando los niños los manipulan o los colocan cerca de cobijas, sillones o colchones, ya que pueden generar incendios tras horas de funcionamiento sin supervisión.

"Es común que los pequeños quieran acercarse o poner el calentador junto a telas inflamables. Por eso deben mantenerse bajo vigilancia y a más de cinco metros de cualquier material que pudiera encenderse", señaló. También advirtió que muchas rejillas de estos aparatos tienen aberturas amplias por donde la mano de un niño puede entrar, ocasionando quemaduras graves en segundos.

Riesgo de quemaduras en menores por calentadores

El coordinador recordó que la principal causa de quemaduras en menores ocurre en la cocina, generalmente por líquidos calientes. Por ello recomendó mantener a los niños fuera de esta área mientras se cocina y colocar los sartenes con el mango hacia adentro para evitar accidentes.

A las bajas temperaturas se suma otro riesgo: el uso de braseros, anafres o fogatas dentro de habitaciones cerradas. Pulido alertó que esto puede causar intoxicación por monóxido de carbono, un gas letal que desplaza el oxígeno sin que la persona lo note.

"El monóxido primero te relaja, te adormece, y ya no puedes responder. Hay mareos, pérdida del estado de alerta y finalmente ocurre la muerte por hipoxia", explicó. Recordó que recientemente se registró un deceso asociado a esta práctica.

Prevención de incendios y quemaduras en el hogar

Sobre las chimeneas, recomendó mantenerlas limpias, verificar el tiro antes de encenderlas —por ejemplo, con incienso— y evitar el uso de gasolina, thinner u otros combustibles que podrían provocar explosiones.

Pulido llamó a las familias a reforzar las medidas de prevención durante esta temporada para evitar tragedias relacionadas con el calor dentro del hogar.