Aplican 2da dosis contra el Covid-19

NAVA, COAH. - Con la intención de completar el esquema de vacunación contra el Covid-19 en menores de Nava de 5 a 11 años, se realizó la segunda brigada de vacunación en el Auditorio Municipal 21 de febrero, en donde se aplicaron cerca de 2 mil 20 dosis Pfizer pediátrica.

“Debido a que en la anterior campaña quedaron cerca de 597 niños rezagados, se optó por realizar un listado, esto para asegurar que todos los menores del municipio queden vacunados”, declaró Jaqueline Pelayo, coordinadora de esta campaña de vacunación.

La alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo, indicó que esta campaña se realizó en coordinación con las servidoras de la nación, personal de la salud y el departamento de logística de la administración de Nava.

“Hoy nuestros valientes niños acudieron a recibir su segunda dosis, desde temprano se podían ver largas filas nuevamente, lo que habla del interés que ponen los padres de familia en este tema, muchas gracias por preocuparse y ocuparse de su salud, no debemos bajar la guardia para evitar contagios de esta enfermedad que vino a cambiarnos la vida”, agregó la alcaldesa.

Detalló que gracias a estos esfuerzos el regreso a clases presenciales cada vez es más seguro y que a pesar de que las medidas sanitarias son más flexibles, aun se debe tener cuidando para que los contagios no resurjan nuevamente.