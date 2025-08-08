Investiga Fiscalía robo a iglesia Espíritu Santo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia investiga el robo cometido en la iglesia católica Espíritu Santo, ubicada en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Presidentes Uno, donde fueron sustraídos varios objetos.

El delegado de la dependencia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que las indagatorias, iniciadas tras la presentación de la denuncia, permitieron establecer la probable participación de dos personas en el hurto.

Durante el transcurso de la investigación se recuperó parte de lo robado y se detuvo a un hombre por un delito distinto, quien podría estar relacionado con el caso. El asegurado fue identificado como Cristian "N", presunto implicado también en otras investigaciones por robos a casas habitación.

Rodríguez Ríos precisó que se espera concluir la carpeta de investigación en breve, a fin de determinar responsabilidades y proceder conforme a la ley.