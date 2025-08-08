Detienen a padrastro abusador en Villas del Carmen

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre acusado de abuso sexual en perjuicio de una menor de 15 años, en hechos registrados en la colonia Villas del Carmen.

La detención se realizó tras la denuncia presentada por la madre de la víctima en el Centro de Empoderamiento de la Mujer, donde señaló a su pareja sentimental, Jesús Rodolfo "N", como el presunto responsable del abuso cometido contra su hija.

Con base en la denuncia, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue ejecutada por los agentes investigadores. El imputado fue detenido y será puesto a disposición del juez de la causa, quien definirá su situación legal en una audiencia inicial.

El coordinador de Ministerios Públicos, Francisco Rodríguez Carranco, confirmó la detención y señaló que el caso será judicializado conforme a los protocolos establecidos para delitos de violencia sexual contra menores, enfatizando la prioridad de proteger a la víctima y garantizar su acceso a la justicia.