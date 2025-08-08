Detiene AIC a dos por narcomenudeo y violencia familiar

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Policía de Investigación Criminal cumplimentó dos mandamientos judiciales en distintos puntos de la ciudad, como parte de los operativos regulares para dar seguimiento a órdenes de aprehensión activas por diversos delitos.

Uno de los detenidos fue Eduardo "N", quien contaba con una orden judicial en su contra por el delito de posesión de narcóticos. El arresto se llevó a cabo en el cruce de las calles Portes Gil y Novena, en la colonia Presidentes, donde los agentes lo localizaron y procedieron a su detención sin incidentes.

En un segundo caso, los elementos cumplimentaron un mandamiento judicial contra Reyes "N", por el delito de violencia familiar. Esta persona ya se encontraba detenida en el Centro de Reinserción Social para varones, debido a otro proceso penal por un delito diverso. Fue en dicho centro donde se le notificó formalmente de la nueva orden de arresto en su contra.

Las autoridades informaron que este tipo de acciones se realizan de manera constante como parte del trabajo de seguimiento a las denuncias ciudadanas y carpetas de investigación.