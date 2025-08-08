"La Yuka" enfrentará nuevo proceso penal por asalto a transeúnte

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Luis Alfredo "N", conocido como "La Yuka", fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta participación en un robo con violencia ocurrido en la colonia Roma.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el detenido ya purga una condena en el Centro Penitenciario de Piedras Negras por otro delito de robo.

Según la autoridad, la reciente investigación se originó tras la denuncia de un transeúnte que afirmó haber sido víctima de un asalto. Con base en estos elementos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo el mandamiento judicial para su captura.

Ahora, "La Yuka" deberá responder ante el juez por un nuevo proceso penal, independiente del que ya enfrenta, derivado de este segundo caso de robo violento.