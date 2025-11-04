Cumplen dos órdenes de aprehensión en Allende y Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila.– Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de igual número de hombres por delitos distintos, quienes fueron puestos a disposición del juez de control para la audiencia correspondiente.

En una primera acción, fue detenido José N. por hechos ocurridos en el municipio de Allende, donde se le imputa el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida. La audiencia inicial para formular imputación y solicitar su vinculación a proceso se llevará a cabo este martes.

En un segundo caso, se ejecutó una orden de aprehensión contra Ricardo N. por los delitos de posesión de narcóticos con fines de suministro y delitos contra las funciones de seguridad y justicia, en hechos registrados en Piedras Negras.

De acuerdo con la autoridad, este segundo detenido había incumplido una medida cautelar distinta a la prisión, motivo por el cual fue declarado sustraído de la justicia. La nueva orden fue solicitada para garantizar su comparecencia en la etapa intermedia del proceso penal.