Detectan virus "mano, pie y boca" en escuelas de Piedras Negras, además de sospechosos de dengue y sarampión

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Jurisdicción Sanitaria 01, con sede en Piedras Negras, reportó la detección de dos casos sospechosos de dengue, además del descarte de otros dos, así como dos brotes del virus mano, pie y boca en planteles escolares, de acuerdo con el informe correspondiente a la semana epidemiológica anterior. También se investiga un caso sospechoso de sarampión.

Roberto Belloc Sandoval, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que los dos pacientes con síntomas de dengue presentan cuadros leves y se encuentran en espera de resultados de laboratorio. Hasta el momento, no se han confirmado nuevos contagios en la región.

Respecto al monitoreo en escuelas, el funcionario señaló que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con los directores de los planteles donde se notificaron los brotes.

"Serían dos brotes en dos salones; son casos pequeños, de dos alumnos cada uno, pero al tratarse de una enfermedad contagiosa, ya estamos aplicando las acciones preventivas necesarias", explicó Belloc Sandoval.

Además, mencionó que otra institución educativa reportó un caso sospechoso de varicela, el cual será analizado para determinar si corresponde a dicha enfermedad o al virus mano, pie y boca, dado que ambos padecimientos presentan síntomas similares.

El epidemiólogo agregó que las enfermedades respiratorias se mantienen estables, aunque advirtió que, conforme desciendan las temperaturas, podría registrarse un ligero incremento en su incidencia.