Aumentan los casos de daños y violencia familiar durante octubre en Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila.– La Fiscalía General del Estado informó que durante el mes de octubre se registró un incremento en delitos relacionados con daños, tanto intencionales como por accidente, en su mayoría vinculados a percances viales y afectaciones menores a propiedades o automóviles.

En el mismo periodo, se iniciaron 49 carpetas de investigación por posesión de narcóticos, mientras que los casos de violencia familiar alcanzaron 45 registros, lo que mantiene a este delito entre los de mayor recurrencia en la región.

Asimismo, se reportaron 44 investigaciones por robo en sus distintas modalidades, de las cuales el 95% ya fueron turnadas ante la autoridad judicial, quedando solo unas cuantas en proceso de integración.

El informe destaca que, aunque los delitos patrimoniales siguen siendo frecuentes, la mayoría de los casos han recibido pronta atención ministerial, reflejando avances en la integración y canalización de las carpetas de investigación.