Se agotan nuevamente las tarjetas Express en Eagle Pass

EAGLE PASS, TEXAS. – Las tarjetas Express, utilizadas para agilizar el cruce fronterizo entre Eagle Pass y Piedras Negras, se encuentran nuevamente agotadas ante la fuerte demanda registrada durante los últimos días, informó el Sistema de Puentes Internacionales de Eagle Pass.

A través de un comunicado en redes sociales, la dependencia explicó que apenas el pasado miércoles se había anunciado la llegada de un nuevo tiraje del documento; sin embargo, las tarjetas se agotaron en tiempo récord debido al gran número de usuarios frecuentes que buscan facilitar su paso por los puentes internacionales.

El organismo detalló que ya se realizó el pedido de un nuevo lote, el cual se espera llegue en el transcurso de las próximas dos semanas. Una vez disponible, se emitirá un aviso oficial a través de los canales informativos de la ciudad y del propio Sistema de Puentes.

Finalmente, las autoridades agradecieron la paciencia y el apoyo de los usuarios, reiterando su compromiso de mantener un servicio moderno, eficiente y ágil para quienes cruzan diariamente entre ambas ciudades fronterizas.