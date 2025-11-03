Inicia noviembre con campaña de vasectomías gratuitas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras cerrar octubre con más de 300 mastografías realizadas dentro de la campaña de detección oportuna de cáncer de mama, la Jurisdicción Sanitaria 01 inicia noviembre con un nuevo enfoque: la salud masculina.

El doctor Iván Padilla Castillo, coordinador de Salud Reproductiva, explicó que este mes está dedicado tradicionalmente a la atención del hombre, impulsando principalmente la vasectomía sin bisturí, un método anticonceptivo seguro, gratuito y permanente.

Padilla detalló que los procedimientos se realizan cada semana en el Hospital General “Dr. Salvador Chavarría”, sin importar el tipo de derechohabiencia o servicio médico.

“Invitamos a todos los interesados a registrarse al teléfono 878 782 1080, en horario de oficina. Ahí se les canaliza al lugar y fecha correspondiente para que se les realice la cirugía”, indicó.

El programa no tiene límite de participantes, aunque mantiene una meta anual de más de 50 vasectomías, cifra que ya está por alcanzarse. “No hay un número cerrado; conforme se registran los hombres, los vamos programando y atendiendo. Son procedimientos completamente gratuitos”, destacó el médico.