Detienen a dos hombres por robo a empresa Frontera Limpia en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Agencia de Investigación Criminal ejecutó una orden de aprehensión en contra de dos individuos acusados de sustraer diversos objetos de la empresa Frontera Limpia, localizada en la colonia Ramón Bravo de Piedras Negras.

Los asegurados, identificados como Adrián Orlando "N" y Óscar "N", fueron trasladados ante la autoridad judicial, donde se realizará la audiencia inicial para definir si serán vinculados a proceso.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que la investigación sigue en curso y que se buscan más elementos probatorios.

El funcionario agregó que el objetivo es avanzar hacia la vinculación a proceso:

"Queremos que las personas queden internadas en el Centro Penitenciario de esta ciudad", puntualizó.