Detienen a dos vinculados a asaltos de Oxxo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia investigan a dos jóvenes de 18 años, identificados como Neri Alonso "N" y Jorge Antonio "N", por su posible participación en dos asaltos registrados en tiendas Oxxo de diferentes sectores de la ciudad.

El delegado de la dependencia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que los dos jóvenes ya se encuentran detenidos por otro delito. Al momento de su captura, agentes aseguraron botellas de licor, cajetillas de cigarros, teléfonos celulares y otros objetos pertenecientes a los comercios que previamente habían sido denunciados como víctimas de robo.

Detalles sobre los asaltos en tiendas Oxxo

Los dos asaltos ocurrieron en días recientes: uno en la colonia Doña Irma y otro en Valle de las Flores. Según los reportes, los responsables ingresaron a los establecimientos y, utilizando un arma blanca, amenazaron al personal para obtener dinero y mercancía.

Acciones de la Fiscalía General de Justicia

Las indagatorias realizadas por la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Civil de Coahuila permitieron identificar a los sospechosos, aunque su relación directa con los atracos aún está en proceso de confirmación.

"Antes que nada, debemos esclarecer la situación legal por la cual fueron detenidos en flagrancia", puntualizó Rodríguez Ríos.