Vinculan a acusado de violencia y agresión en la colonia Villa Real de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra Luis Jaime N, quien fue vinculado a proceso por los delitos de violencia física, agresión sexual y privación ilegal de la libertad en perjuicio de su expareja, en hechos registrados en la colonia Villa Real de Piedras Negras.

Detalles sobre la vinculación de Luis Jaime N

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, detalló que la decisión judicial se tomó luego de valorar las pruebas presentadas durante la audiencia inicial, las cuales fueron consideradas suficientes para continuar el proceso penal.

Acciones de la Fiscalía General de Justicia en el caso

La autoridad precisó que el acusado permanecerá en el Centro Penitenciario de Piedras Negras mientras corre el plazo de dos meses fijado para el cierre de la carpeta de investigación, previo a la próxima audiencia programada.