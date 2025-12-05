Activa Fiscalía el Protocolo Alba para localizar a joven desaparecida en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Fiscalía General del Estado de Coahuila activó el Protocolo Alba para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la búsqueda de Melany Alejandra Sánchez Ruiz, una joven de 19 años reportada como desaparecida en Piedras Negras.

De acuerdo con la ficha oficial, Melany fue vista por última vez el 29 de noviembre de 2025 en esta ciudad, mientras que su desaparición fue reportada formalmente el 3 de diciembre de 2025.

La joven, de nacionalidad mexicana, mide 1.54 metros de estatura, pesa 65 kilogramos y tiene complexión delgada. Su tez es descrita como aperlada y sus ojos son de color café oscuro. Al momento de su desaparición vestía blusa azul con cuello blanco y gorra negra.

Detalles sobre la desaparición de melany sanchez

Como señas particulares, la Fiscalía detalló que Melany lleva piercing en la nariz, usa brackets y cuenta con varios tatuajes: uno de Hello Kitty en el pecho, uno tribal en la espalda y un corazón en el antebrazo derecho.

Acciones de la fiscalía en la búsqueda de melany

La corporación exhortó a cualquier persona que cuente con información que pueda ayudar a dar con su paradero a comunicarse a los números de emergencia 911, al WhatsApp asistente virtual 8445062447 o directamente a la Fiscalía al 8444380700, así como al correo fpersonasdesaparecidas.fge@coahuila.gob.mx.