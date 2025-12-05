Avanza investigación por homicidio de hojalatero en Villa Real; cinco personas habrían participado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Fiscalía General del Estado reportó un avance sustancial en la investigación del homicidio de Víctor Manuel Faccio Aranda, ocurrido en un domicilio de la colonia Villa Real en Piedras Negras, donde el hombre, de oficio hojalatero, fue privado de la vida mediante golpes y heridas provocadas con un machete.

Según la información ministerial, una de las principales líneas de investigación apunta a un robo. Testimonios señalan que el hombre había recibido un pago aproximado de 40 mil pesos por trabajos recientes. Una mujer identificada como Ana "N", conocida como "La Negra", presuntamente lo citó en una vivienda donde ya lo aguardaban otros dos individuos. Entre todos lo habrían sometido y asesinado.

Tras el ataque, su cuerpo fue colocado en su propio vehículo y abandonado en una brecha situada entre la colonia Villa Real y el cuartel del 12º Regimiento.

Detalles del homicidio de Víctor Faccio

Como parte de las diligencias, la Fiscalía llevó a cabo un cateo la noche del jueves, asegurando objetos que podrían ser clave para confirmar la participación de los sospechosos.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que, aunque dos personas ya están bajo investigación directa, el análisis pericial sugiere que hasta cinco individuos habrían intervenido en el crimen.

Investigación de la Fiscalía sobre el asesinato

Paralelamente, se revisó una versión que señalaba que el homicidio podría estar relacionado con un conflicto personal que la víctima había hecho público en redes sociales; no obstante, la autoridad ministerial descartó que exista vínculo entre ese incidente y el asesinato.