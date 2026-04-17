Trasladan arsenal asegurado en Piedras Negras a la Ciudad de México

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Bajo un amplio despliegue de seguridad, el armamento asegurado en la colonia CROC I de Piedras Negras fue enviado durante la noche del martes a la Ciudad de México, donde la Fiscalía General de la República asumirá el control de las indagatorias.

El traslado se llevó a cabo por vía aérea desde el aeropuerto ubicado sobre la carretera Ribereña. Hasta ese punto se movilizó un convoy conformado por alrededor de doce unidades oficiales, custodiadas por elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones estatales.

El armamento incluye 50 armas largas y 66 cortas, además de más de 90 cargadores.

Entre lo decomisado se contabilizan 50 armas largas, 66 armas cortas y más de 90 cargadores, material que ahora forma parte de una investigación considerada de alto impacto por las autoridades federales.

Las investigaciones se extenderán a posibles vínculos en Estados Unidos y otras entidades.

Fuentes oficiales señalaron que, debido a la magnitud del aseguramiento, las líneas de investigación se extenderán fuera de Coahuila, incluyendo posibles vínculos en Estados Unidos y otras entidades del país.

Autoridades no descartan nuevos cateos y la identificación de involucrados en el tráfico de armas.

Aunque hasta el momento no se han reportado detenciones, las autoridades no descartan la realización de nuevos cateos en los próximos días, así como la identificación de personas involucradas en el tráfico de armas que, presuntamente, tenían como destino grupos delictivos en Michoacán.