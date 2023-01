Arrestan a texana por tráfico de migrantes

EAGLE PASS, TX— Una ciudadana estadounidense de 24 años trató de cruzar a Eagle Pass con un menor que presentó como su hijo, con su certificado de nacimiento norteamericano, pero, quedó arrestada, una vez que los oficiales de CBP descubrieron que el niño no era quien decía.

Fue en el Puente Internacional II (Camino Real), donde ocurrió el arresto a una mujer en relación con un supuesto intento de contrabandear a un menor a bordo de un Dodge Charger 2019, por violaciones de la Ley Federal de Inmigración.

"Nuestros oficiales de CBP evitaron este supuesto intento de contrabando gracias a su experiencia y excelentes habilidades para entrevistar", dijo el director interino del puerto, Michael Martínez, puerto de entrada de Eagle Pass.

Explicó que, durante el examen, descubrieron que el certificado de nacimiento no pertenecía al menor que fue presentado como hijo de la imputada, no era ciudadano estadounidense y no poseía documentos de entrada válidos.