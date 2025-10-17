Mujer lesiona con arma blanca a su pareja por celos en la colonia Acoros Dos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre identificado como Efraín Rangel Salazar fue trasladado al Hospital General de Zona número 11 del IMSS, luego de ser agredido con un cuchillo por su pareja sentimental durante una discusión registrada la noche del miércoles en la colonia Acoros Dos, en Piedras Negras.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez, dio a conocer que fue el personal médico del hospital quien notificó a las autoridades, al detectar que el paciente presentaba heridas ocasionadas con arma blanca.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y entrevistar al lesionado, quien señaló que la agresión ocurrió durante una riña motivada por celos. La mujer, en un arranque de enojo, tomó un cuchillo de cocina y lo lesionó en varias partes del cuerpo.

El afectado fue reportado como estable, ya que las heridas no comprometieron órganos vitales. De acuerdo con lo informado por Raúl Rodríguez, el hombre manifestó que no presentará denuncia en contra de su esposa y que buscará resolver el conflicto de manera personal, por cuestiones familiares.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación correspondiente para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.