¿Sismo o estruendo? Coinciden reporte de movimiento telúrico en Texas con fuerte ruido en la frontera

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un sismo registrado en la zona de Pecos, Texas, coincidió en horario y percepción con un fuerte estruendo que habitantes de Piedras Negras y Eagle Pass reportaron la mañana de este jueves a través de redes sociales, informó Francisco Contreras Obregón, comandante de Protección Civil en la región norte de Coahuila.

De acuerdo con el funcionario, el movimiento telúrico tuvo su epicentro en el área de Pecos y fue percibido con mayor intensidad hacia el sur de Texas, particularmente en la zona del casino.

No obstante, Contreras Obregón aclaró que no puede confirmarse que el fuerte ruido escuchado en ambas ciudades fronterizas haya sido provocado por el temblor, aunque ambos sucesos ocurrieron en el mismo rango de tiempo.

"Tenemos registro del movimiento y coincidencia en la hora, pero aún no hay elementos para asegurar que se trató de la misma causa", explicó.

El funcionario recordó que episodios similares se han presentado anteriormente en la región. Hace entre cuatro y seis meses, se reportaron ruidos fuertes en Eagle Pass, los cuales fueron atribuidos en ese entonces al paso de aviones supersónicos que cruzaban el área.